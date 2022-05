Buhari visit to Kano: A kò ní sinmi títí tí àlááfíà yóò fi padà sí Naìjíríà- Buhari

Aarẹ Muhammadu Buhari ti sọ pe ijọba oun ko ni sinmi ayafi to ba yanju iṣoro to n koju ẹka eto abo ni gbogbo kọrọkọndu orilẹ-ede Naijiria.

Buhari lo sọ ọrọ naa nibi ipade awọn ọmọ ileeṣẹ ọmọ ogun orufurufu kan to waye niluu Kano ni ariwa Naijiria.

O ni "Ijọba yii ko ni sinmi titi ti a oo fi da alaafia ati eto to peye pada si orilẹ-ede yii."

Lẹyin naa lo rọ wọn lati maṣe fa sẹyin ninu ojuṣe wọn nitori obitibiti owo ti ijọba ti na lori ẹka eto abo, eyii to ti n so eso rere.

"Fun idi eyii, a ti gbe owo kalẹ lati ra awọn irinṣẹ ogun, to fi mọ awọn ọkọ UAV ati elikọpita lati mu ki iṣẹ yin rọrun."

"A fẹ ki ẹ mọ pe ijọba wa ti ṣetan lati ṣe gbogbo ohun to yẹ lati ri pe a ṣe gbogbo atilẹyin to yẹ fun yin lati yanju iṣoro to n koju eto abo."