Accountant- general N80billion arrest: Èmi ò lọ́wọ́ sí ẹ̀sùn ìkówójẹ N80 bílíọ̀nù tí olùṣírò owó àgbà kó jẹ o, Zainab Ahmed mínísítà ìṣúná Nàìjíríà pariwo síta

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, screenshot/Ministry of Finace/facebook

Ileeṣẹ eto iṣuna lorilẹede Naijiria ti sẹ kanlẹ pe ko si otitọ ninu ẹsun kan ti wọn ni oluṣiro owo agba lorilẹede Naijiria, fi kan minisita feto iṣuna, Zainab Shamsuna Ahmed pe ọwọ oun pẹlu ko mọ lori iwa ajẹbanu ati kiko owo ilu jẹ.

Ni ọsẹ to kọja ni ajọ to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ lorilẹede Naijiria, EFCC fi panpẹ ofin gbe oluṣiro owo agba lorilẹede Naijiria fun ẹsun kiko owo to to ọgọrin biliọnu naira (N80Billion) jẹ.

Ileeṣẹ minisita fun iṣuna ati ato apapọ, Zainab Shamsuna Ahmed fi sita loju opo Facebook rẹ pe gbogbo ọrọ ti oluṣiro owo agba, Idris Ahmed sọ ninu eyi to ti n so minisita feto iṣuna mọ ọgọrin biliọnu naira to ko jẹ lo jẹ irọ.

Ileeṣẹ eto iṣuna lorilẹede Naijiria ni iroyin naa ti tẹ oun lọwọ nipa iroyin ofege naa to ti n gbilẹ lori ayelujara, eyi to n sọ pe oluṣiro owo agba naa ti tu kẹkẹ ọr fun awọn to n fi ọrọ wa a lẹnu wo ni ajọ EFCC pe minisita feto iṣuna naa ni awọn dukia olowo iyebiye to fi orukọ ọkọ rẹ ra ni Abuja ati Kaduna ati Dubai.

Atẹjade naa wa n rọ awọn araalu lati kọ ipakọ si iroyin naanitori ri iroyin ofege ajegbodo to n wẹni kunra ni.

Lọjọ Aje ni ajọ EFCC kede loju opo Facebook rẹ pe oun ti mu olusiro owo agba lorilẹede Naijiria lori ẹsun ṣiṣowo ilu baṣubaṣu.

Ajọ EFCC ni ọgbẹni Ahmed Idris lo awọn ọrẹ, mọlẹbi ati ọna miran lati ko owo ilu to to ọgọrin biliọnu Naira jẹ, eleyi to mu ki ileeṣẹ eto iṣuna ni Naijiria o paṣẹ lọ rọọkun nile fun un.