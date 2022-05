Afurasí 4,000 la fi ṣìkùn òfin mú láàrín ọṣù márùn ún- Amotekun Ondo

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

"Laarin oṣu marun un to kẹyin ọdun to kọja, ati oṣu marun un to bẹrẹ ọdun yii, awọn ti a fi ṣikun ofin dinku si."