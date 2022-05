Timothy Adegoke: Gbajúmọ̀ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ Oriyomi Hamzat ti wà lákàtà àwọn ọlọ́pàá báyìí

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Irọyin to tẹ ileeṣẹ BBC lọwọ fidi rẹ mulẹ pe owurọ Ọjọbọ ni awọn agbofinro wa gbe e ti wọn si taare rẹ si olu ileeṣẹ ọlọpaa nilu Abuja.

Ninu fidio to kan to tẹ BBC lọwọ, ilumọọka agbohunsafẹfẹ naa to tun jẹ oludasilẹ ileeṣẹ redio aladani kan nilu Ibadan ṣalaye pe awọn ọlọpaa ẹka ọtẹlẹmuyẹ SIIB lo wa gbe oun ti wọn si taare oun si ọwọ awọn ọlọpaa ọtẹlẹmuyẹ FIIB nilu Abuja.