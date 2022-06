Bose Omolayo Paralympian: Bí mo ṣe rí ọkọ fẹ́, tí mo tún bímọ lẹ́yìn tí wọ́n ti sọ pé mi ò ni lè bímọ nìyí

wákàtí kan sẹ́yìn

Ami ẹyẹ ti Bose Omolayo ti gba gẹgẹ bi elere idaraya to n gbe irin kii ṣe kekere koda o ti rinrinajo lọ si ọpọ orilẹede kaakiri agbaye bayii.

Nigba kekere rẹ gẹgẹ bo ṣe sọ iriri to ni ni awọn kan ti sọ fun iya rẹ pe ko lọ ju u nu tori pe "ọmọ to n fi aya fa ko lee di nkankan laye".

Ni bayii, inu rẹ dun pe o ti n gbe igbe aye to wu u bayii ti inu rẹ si dun si iṣẹ to yan laayo.

Bakan naa ni o dupẹ pe o pada ri ọkọ fẹ to tun jẹ Ojiṣẹ Ọlọrun. Bakan naa lo bi ọmọ.

Bose mu iranti wa ni igba to bẹrẹ gbigbe irin gẹgẹ bi iṣẹ lẹyin to ti foju ri oniruuru ipenija laye rẹ bo ṣe n dagba.

O ranti awọn to gba iya rẹ nimọran lati lọ ju oun sori akitan tori wọn ni oun ko le da nkankan laye amọ iya rẹ kọ eti ikun si wọn to si tii lẹyin titi to fi di eeyan.