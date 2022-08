Headline Inflation for July 2022: Ọ̀wọ́ngógó ọjà ní Nàìjíríà gbéra dé ìdá 19.6%, wo ohun tó túmọ sí fáráàlú

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Ileeṣẹ aṣeṣiro lorileede Naijiria National Bureau of Statistics ti gbe iwadii jade lori ọwọngogo nkan foṣu Keje ọdun yi.

Iye yi lọ soke ju ti oṣu Kẹfa to jẹ 18.6%

Onimọ kan nipa ọrọ to ni'se pẹlu ọrọ aje ṣọ pe pẹlu ohun to jade yi,inu wahala nla ni Naijiria wa.

Onimọ Muda Yusuf to jẹ ọgba agba ajọ to n ṣe igbelarugẹ idokowo aladani sọ fun BBC pe ṣoki ohun ti eyi tunmọ si ni pe nkan ti gbowo lori.

Ki lo fa ọwọngogo yi

Muda Yusuf ṣalaye awọn nkan to lo ṣokunfa ọwọngogo nkan yi.

O tẹsiwaju alaye rẹ pe ''Aabo to mẹhẹ ko jẹ ki awọn eeyan lọ dako. Pupọ awn to yẹ ko wa loko ti n fori pamọ lawọn ibudo ogunlende.Iye owo taa n na lati fi san owo ina mọnamọna disuu ati nkan mi ta fi n peelo awọn ounjẹ naa da kun wahala yi''

O ni ''iye taa fi n parọ Naira si dọla lonii naa jẹ ipenija to n mu ki ọwọngogo ba awọn nkan taa n lo ni Naijiria.''

Ifọrọwerọ pẹlu obinrin Naijiria to n gbe Morocco

Ninu amọran to gba ijọba Onimọ yi sọ pe ijọba ni lati foju sunukun wo ibi ti ọrọ aje Naijiria de duro bayi.

Ki ijọba ko awọn to mọ nipa ọrọ aje lo yẹ. Kii ṣe nkan to ruju rara.Naijiria lawọn ọlọpọlọ pipe to le wa ojutu si ọrọ yi.