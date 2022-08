Àwọn obìnrin orílẹ̀èdè Iran tó nílò ìwé ẹ̀rí àyẹ̀wò ìbálé láti wẹ ara wọn mọ́ nílé ọkọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Amọṣa o, ajọ ilera lagbaye, WHO ti sọ pe ko si ẹri imọ ijinlẹ oyinbo to gbe eto ayẹwo wundia lẹyin.

Iwe ẹri wundia ti Maryam gba ṣalaye pe ibale rẹ jẹ eyi to leefa bi rọba eyi to tumọ si pe o ṣeeṣe ki ẹjẹ maa jade bi wọn ba ja abale rẹ lasiko ibalopọ.

Bi ipe ṣe n dide fun fifopin si aṣa yii

Loṣu kọkanla ọdun to kọja, ileeṣẹ kan to n gba iwe ẹbẹ ẹhonu lori ayelujara ti gba iwe ẹhonu to fẹrẹ to ẹgbẹrun marundinlọgbọn laarin oṣu kan.