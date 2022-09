Olaiya Igwe: Ilà ójú mi, ló wà lójú ìyá MC Oluomo, ọ̀gá àti àbúrò mi ni – Olaiya Igwe

Ta ba se ni loore, ọpẹ la n du nitori ẹni ta se loore, ti ko dupẹ, bii igba ti ọlọṣa ko ni lẹru lọ ni.

Eyi ni alaye gbajumọ osere tiata, Alhaji Lukman Ebun Oloyede, ti ọpọ eeyan mọ si Olaiya Igwe, to fi n yira nilẹ lasiko ti o gba ẹbun ọkọ bọginni kan.

Alaga pata fun igbimọ to n se akoso ibudokọ ero nipinlẹ Eko, Alhaji Musiliu Akinsaya, ti ọpọ mọ si MC Oluomo lo fi mọto naa ta Olaiya Igwe lọrẹ.

Ayajọ ọjọ ibi rẹ si ni MC Oluomo gbe mọto naa fun lairotẹlẹ, to si wo lulẹ lojiji, to n yi nilẹ lori oore kanka naa.

Ọpọ eeyan to wo fidio to jade sori ayelujara lori bo se n yi nilẹ nigba to gba kọkọrọ mọto naa, lo n bu ẹnu atẹ lu osere tiata yii pe o fi agba ara rẹ wọlẹ.

Ẹnu pọ to kun Olaiya Igwe lori igbesẹ naa, idi si ree ti BBC Yoruba fi kan si lati mọ iha to k si eebu yii ati idi to se n yi nilẹ fun ẹni to j aburo si.

‘Awọn eeyan ti ko loye tabi mọ Ọlọrun lo n bu mi pe mo yira nilẹ fun MC Oluomo’

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, gbajumọ osere, akọtan ati agbe sinima jade naa ni titi lai lo yoo maa dupẹ oore fun awọn eeyan to ba se oun loore.

O ni oun ti lo ọpọlọpọ ọkọ ayọkẹlẹ ri, titi dori ọkọ Navigator amọ ọkọ eleyi jẹ ẹbun ti oun ko reti rẹ, to si ba oun lojiji pẹlu.

Olaiya, ẹni to salaye bi isẹlẹ naa se waye tun woye pe awọn eeyan to loye tabi mọ Ọlọrun lo n bu oun pe oun yira nilẹ lori oore ojiji, ti oun ko ro tẹlẹ.

‘Mo fẹ daku lọjọ ti MC Oluomo fun mi ni mọto, boya eyi gan ni ko ba jọ yin loju’

Olaiya Igwe tẹsiwaju pe ẹbun ọkọ naa ba oun lojiji debi pe oun fẹ daku lọjọ ti MC Oluomo fun oun ni mọto naa.

“Boya ti mo ba tiẹ ti daku lọjọ naa ni, ẹgba ni awọn to n bu mi ko ba fi na mi pe mo daku.

N ko ni jawọ lati maa dupẹ oore lọwọ ẹni to ba se mi loore, mo rababa, mo si yira fun Ọlọrun ni nitori eeyan kankan ko ni ga ju Ọlọrun to da lọ.”

‘Aburo ati ọga ni MC Oluomo jẹ fun mi’

Nigba to n salaye iru ajọsepọ to wa laarin oun ati MC Oluomo, gbajumọ osere tiata naa ni ọmọ bibi ilu Abeokuta ni iya eekan ẹgbẹ awakọ naa, to tun jẹ ilu oun.

“Ila to wa loju mi yii, lo wa loju iya MC Oluomo nigba to wa laye, Abeokuta ni emi ati iya naa ti wa, aburo ni MC Oluomo jẹ si mi.

Ọga ati Kabiyesi ni mo maa n pe nitori ipo ti Ọlọrun gbe si nitori Ọlọrun gan ni ka maa se apọnle ẹni ti oun na gbega.

Bakana naa, agbegbe Ajao ni emi ati MC dijọ n gbe, ẹ ba fi mi silẹ, ki lọrun se bo se fẹ se fun mi.”

Olaiya wa pari ọrọ r pe ọpọ eeyan lo pe oun lori foonu lati ki oun ku oriire ẹbun ọjọ ibi naa, ti wọn ko si tabuku bi oun se yira nilẹ.