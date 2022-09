Lady Driver: Obìnrin awakọ̀ èrò ní òun fẹ́ figa-gbága pẹ̀lú ọkùnrin lòun ṣe ń wa dáńfó

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Eyi gan lo mu ki obinrin kan to n wa ọkọ ero danfo nigboro Eko, Yetunde Amole Muhammed, fi gba idi isẹ awakọ ero danfo lọ.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Yetunde ni ọkọ oun gan kọkọ n beere pe bawo ni oun se fẹ se e amọ o ni oun mọ pe obinrin bi ọkunrin ni oun.

Bakan naa lo salaye pe o ti to ọdun mẹfa si meje ti oun ti wa nidi isẹ awakọ ero naa, kẹkẹ maruwa si ni oun fi kọkọ bẹrẹ.

O ni oun tun bọ si ori wiwa ọkọ korope, ki oun to wa bọ sori wiwa ọkọ Danfo.

Awọn ọkunrin maa n pe mi ni aṣẹwo, fọwọ rọ mi sẹyin nidi isẹ awakọ ero – Yetunde Muhammed

Ninu ifọrọwerọ rẹ pẹlu BBC Yoruba, Yetunde sọ ọpọ ipenija to n ba pade lọdọ awọn ọkunrin ti wọn dijọ n sisẹ ni gareeji danfo.

“Awọn ọkunrin tun maa n tabuku mi lẹnu isẹ awakọ yii, wn yoo pe mi ni asẹwo, wọn si tun n fi ọwọ rọ mi sẹyin nitori pe mo jẹ obinrin’

Awọn miran ninu wọn gan maa n fẹ ti mi sinu gọta nitori pe mo jẹ obinrin to n wa danfo loju popo.

‘Lara awọn aseyọri mi ni pe mo n ran ọkọ mi lọwọ, mo ti ra ilẹ, mo si n kọ ile lọwọ nidi isẹ awakọ danfo’

Nigba to n salaye awọn aseyori rẹ nidi isẹ awakọ danfo to yan laayo, Yetunde ni oun n ran ọkọ oun lwọ lati gbọ bukata to ba suyọ lori awọn ọmọ awọn.