New Kind of England: Charles dí Ọba tuntun Ilẹ̀ Gẹẹsi

wákàtí 5 sẹ́yìn

Kini wọn yoo pe orukọ rẹ?

Ayẹyẹ gigori itẹ

Aṣẹ akọkọ lati ẹnu Ọba

Ifọbajẹ

Olori Ajọ Commonwealth

Awọn orilẹede to wa ninu ajọ naa ni Australia, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, Papua New Guinea, St Christopher and Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines, New Zealand, Solomon Islands to fi mọ Tuvalu.