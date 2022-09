William Ruto: Wo ipa tí ó ṣeéṣe kí ẹ̀sìn kó nínú ìṣèjọba ààrẹ Kenya tuntun

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

William Ruto ti wọn yoo bura wọle sipo fun lọjọ Iṣgun ni aarẹ orileede naa akọkọ to jẹ onigbagbọ ajihinrere to si ṣeeṣe ki o ma ko iyan ẹsin kere tori pe o kopa ribi ninu aṣeyọri rẹ.

Ẹni ọdun marundinlọgọta yi kii fi igbagbọ rẹ bo to si j ẹni ti ko dakẹ lori ọrọ iwa akọsakọ ati oyun ṣiṣẹ to jẹ nkan to le jẹyọ lasiko iṣejọba rẹ.