Ìdí rèé tí ìjákulẹ̀ ṣé deba olùdìbò 1.126m nínú àwọn tí INEC gbà orúkọ wọn sílẹ nínú ètò iforukọsilẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Ajọ eleto idibo lorileede Naijiria ti kede pe awọn ti gbọn orukọ oludibo to le ni miliọnu kan yọ kuro ninu awọn to kopa ninu eto iforukọsilẹ to waye laipẹ.