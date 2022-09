Lẹyìn ọdún mẹ́fà,ọwọ́ tẹ àwọn adigunjalè tó n wọ wíìgì obìnrin jà awọ́n arìnrìnàjò lólè nínú reluwé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọwọ palaba awọn ikọ ogbori ọlọṣa to n de wiigi obinrin fi ja awọn eeyan lole ninu ọkọ reluwe ti segi ni ilẹ Faranse.

Gẹgẹ ba ṣe gbọ, wọn ti gba nkan ini awọn eeyan to le ni ọọdunrun lọna ẹgbẹrun Euro (€300,000) to ṣe deede mejildinlaadoje le diẹ miliọnu Naira(₦128,642,124.) ki wn to ri wọn mu.