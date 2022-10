Nasarawa lecturer viral video: Ọlọ́pàá mú olùkọ́ fásitì Lafia tí òun àti ọmọ rẹ̀ já ọmọ obìnrin kàn sí ìhòhò

Alukoro ọlọpaa sọ fun BBC pe awọn ti mu ọmọwe Fred Ekpa Ayokhai to jẹ olukọni ni ẹka imọ itan ati ẹkọ ibaṣepọ agbaye to fi mọ ọmọ rẹ obinrin ẹni ọdun mejidinlogun Emmanuella Ayokhai.

DSP Rahman Nansel sọ pe ọmọ olukọ naa kan to jẹ ọkunrin Praise to jẹ afurasi to lọwọ ninu lilu ọmọbinrin naa ati awọn mii ti na papa bora.