Kayamata: Ṣé lóòótọ́ ni Kayamayo wà táwọn ọkùnrin ń lò láti wọ́nà àbáyọ sí Kayamata?

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Ni bii ọdun melo kan ni ariwo sọ lori ayelujara nipa amulo Kayamata eyi to ni ọpọ itumọ si awọn eeyan.

Ọna lati wa idahun sawọn ibeere yii lo mu ki BBC Yoruba bọ sigboro lati se ẹkunrẹrẹ iwadii nipa eroja Kayamata yii ati isẹ to n se.

Bakan naa la tun wadi pe se lootọ ni Kayamata jẹ oogun abẹnu gọngọ to wa lati fa ọkunrin mọra, ti ko fi ni bọ kuro lọwọ obinrin to ba lo eroja naa fun.

Sugbọn ọna lati fi idi ododo mulẹ nipa Kayamata lo gbe wa de ọdọ obinrin Hausa kan to n ta eroja naa, Hajiya Muhammed, ẹni to fidi rẹ mulẹ pe ede Hausa ni Kayamata, to si sọ itumọ rẹ.