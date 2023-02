Nigeria Election 2023: Tani Rabiu Kwankwaso tó ń díje dupò ààreͅ ní eͅgbéͅ òsͅèlú NNPP?

wákàtí kan sẹ́yìn

Rabi'u Musa Kwankwaso darapọ mọ ẹgbẹ oṣelu Social Democratic Party (SDP), ni ọdun 1992, ti wọn si dibo yan an gẹgẹ bi aṣoju ni Ile Igbimọ Aṣofin to n ṣoju ẹkun Madobi.

Ọdun 1998 ni Kwankwaso darapọ mọ PDP, to si jẹ gomina ipinlẹ Kano ni May 29, 1999 si May 29, 2003, to tun wọle pada ni ẹlẹẹkeji ni ọdun 2011.