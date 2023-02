Àwọn ọ̀nà láti fi dá ìròyìn òfégè mọ̀ lásìkò ìbò 2023 nìyí

wákàtí kan sẹ́yìn

Ni Oͅjoͅ Karundinloͅgboͅn, Osͅu Keji, oͅdun 2023 yii ni awoͅn omoͅ Naijiria yoo jade lati dibo yan eͅni ti woͅn feͅ ko jeͅ adari tuntun lorileͅede Naijiria.Ni igbaradi fun idibo naa ni awoͅn eniyan n loͅ si ori eͅroͅ ayelujara lati moͅ bi o sͅe n loͅ ninu eto idibo to n boͅ naa.Amoͅ oju opo ayelujara ko ṣe e gbeͅkeͅle to beͅeͅ nitori oͅpoͅloͅpoͅ iroyin ofege lo ti gba ori eͅroͅ ayelujara kan.Eyi ni akojoͅpoͅ ilaniloͅye lori oͅna lati da iroyin ofege moͅ lori eͅroͅ ayelujara lasiko eto idibo yii.Amoͅ, kiyesi awoͅn iroyin ti o ba ri lori eͅroͅ ayelujara ki o si wo finifini ki o to pin iroyin naa.

Sayeͅwo aworan to ba joͅ ti atijoͅ finifini

Awoͅn fidio kan wa lori ayelujara to jeͅ peͅ ti idibo to ti koͅja si eͅyin ni, abi awoͅn eleyii ti woͅn sͅe lorileͅede miran,amoͅ ti awoͅn eniyan gbe jade geͅgeͅ bi ohun to waye ni Naijiria.Ni igba miran woͅn yoo ti sͅe ayederu iroyin yii lati sͅakoba fun oludije kan tabi omiran.Amoͅ bawo ni a sͅe le moͅ wi pe iroyin ofege ni?Ohun akoͅkoͅ ti yoo fi iru iroyin ofege yii han ni iru aworan to wa nibeͅ.Nigba miran awoͅn aworan ofege naa ko ni dan moͅran, bai bai ni yoo riNitori naa koͅkoͅ wo boya fidio naa jeͅ tuntun abi oͅjoͅ ti loͅ lori reͅ? Lo imoͅ eͅroͅ 'reverse image' lati fi wo igba ati akoͅkoͅ ti fidio tabi aworan naa koͅkoͅ jade .To ba jeͅ fidio, wo finifini, sͅe awoͅn ohun to wa ninu reͅ joͅra rara? Iru asͅoͅ wo ni awoͅn eniyan ibeͅ woͅ? Iru asia wo ni woͅn gbe dani, ki ni ami idanimoͅ eͅgbeͅ osͅelu naa ati awoͅn ohun miran to sͅe koko.Bakan naa ni ki o ranti lati gboͅ ede ti woͅn n soͅ ninu fidio naa.

Sayeͅwo akoͅle awoͅn iroyin ti ko ja geere

Awoͅn iroyin ofege nipa eͅgbeͅ oselu kii lo ni oͅna kan ti yoo yeͅ awoͅn eniyan. Ti woͅn ba feͅ gbe iroyin ofege nipa oludije, eͅgbeͅ oselu tabi ojuko idibo kan, iroyin naa ki n ja geere.O seese ki o ri iroyin ofege lara awoͅn oͅreͅ reͅ to n tele oju opo woͅn lori eͅroͅ ayelujara.Iwadii ti ileesͅeͅ iroyin BBC se safihan pe awoͅn awoͅn eͅgbeͅ oselu koͅoͅkan ma n san owo fun awoͅn to jeͅ ilumoͅoͅka influencers lori eͅroͅ ayelujara.Nitori naa lati sͅayeͅwo iroyin boya ofege ni tabi otitoͅ, o gboͅdoͅ wo ju akoͅle iroyin naa loͅWo ibi ti iroyin naa ti sͅeͅ wa? Se awoͅn to n gbe iroyin ofege ni abi beͅeͅ koͅ. Wo awoͅn ileesͅeͅ iroyin to jeͅ ilumoͅoͅka, ti woͅn ko bagbe iroyin naa, o sͅeesͅe ko jeͅ iroyin ofege ni.Awͅn ojuko iroyin kan wa lori eͅroͅ ayelujara to jeͅ iroyin ofege nikan ni woͅn ma n gbe jade.O seese ki woͅn gbe esi idibo ofege jade, woͅn kii ni oͅpoͅloͅpoͅ awoͅn eniyan to n teͅleͅ woͅn lori eͅroͅ ayelujara.

Bakan naa ni woͅn kii se ojuko iroyin to ti peͅ loju opo ayelujara.