Nigeria Presidential Results: Ṣé lóòtọ́ọ́ ní wọ́n ṣe èrú ìbò fún Peter Obi àti Atiku lásìkò ìbò ààrẹ?

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Awọn ẹgbẹ oselu alatako naa wa ke si ajọ eleto idibo, INEC, lati wọgile abajade eto idibo naa nitori awọn igbesẹ to saaju bi wọn ṣe kede Tinubu lodi si ofin to rọ mọ eto idibo.

Bakan naa, laarọ ọjọ idibo, ẹnikan to lokiki lori ẹrọ ayelujara sọ wi pe awọn kan fẹ lo imọ ẹrọ lati yi abajade esi idibo oun to ṣi oluworan to too milliọnu kan ole diẹ.