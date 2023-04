Oludayo Olayiwola: Aláwàdà tó ń fi ìpèníjà ojú pa ọ̀pọ̀ èèyàn lẹ́rìn-ín lórí Tik-Tok

Iru eeyan bẹẹ ni mama yii, Oludayo Olayiwola to ni ipenija oju.

Mama yii ati ọmọ rẹ si gbajumọ loju opo ayelujara Tik-Tok, ti wọn ti maa n se awada, eyi to maa n pa ọpọ eeyan lẹrin.

Bakan naa tun ni mama ti ko riran rara yii tun maa n lọ ẹrọ ata, maa ro fufu, to si tun maa n se isẹ lorisirisi.

Kayefi nla lo maa n jẹ fun ọpọ eeyan to ba ri mama yii, ti wọn si maa n beere pe bawo lo ti n se e?

Eyi lo mu ki BBC Yoruba tọ mama Oludayo Olayiwola lọ lati mọ orisun agbara rẹ to fi di gbajumọ loju opo TIK-TOK.

Nigba ti wọn n ba BBC Yoruba sọrọ, mama yii ati ọmọ rẹ ni ipenija oju yii de lojiji, to si da nnkan ru.

O ni oun ti maa n lọ ẹrọ ata tẹlẹ ki ipenija oju to de, oun ko si fẹ maa se agbe jẹun tabi jiya lo mu ki oun si tẹsiwaju lati maa rọ ẹrọ ata.

Bakan naa ni ọmọ mama naa ni ọpọ ọdọ to ti pa obi wọn to ni ipenija ara ti, ni wọn ti pada n lọ tọju wọn lati igba ti oun ti n gbe mama oun to ni ipenija oju sita loju opo Tik-Tok.