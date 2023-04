Ọkọ àti ìyàwó lu ọmọ wọn, ọmọ oṣù mẹ́wàá pa sínú balùwẹ̀, àṣírí tú!

Pẹlu iwadii ati oun ti ile ẹjọ ri, apa ifarapa to to aadoje (130) ni wọn ba ni ara ọmọ naa.

Ọmọ ikoko naa wo lulẹ lẹyin to ṣaisan latari ikọlu ọkan ninu ile ti ẹbi naa n gbe to dọti to si ri jakujaku ni agbegbe Holland Road, Old Whittington - nibi yii ti wọn tun pada ba igbẹ ninu yara.