Subsidy removal in Nigeria: Kí ni ìtumọ̀ ‘Subsidy’ àti pé kí ni yóò ṣẹlẹ̀ tí ìjọba bá yọ ‘Subsidy?’

Ki ni itumọ 'subsidy?'

Fun apẹrẹ, ti awọn araalu ba n ra jala epo kan ni ₦‎185, o n tumọ si pe ijọba apapọ ti san iye kan lara iye gan to yẹ ki owo epo naa gan jẹ ni san an. O le jẹ ₦‎185 to jẹ ilaji, ju bẹẹ lọ tabi ko kere si iye yii, ṣaaju ki epo naa to de ile epo ọhun.