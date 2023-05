Ojú ayé ló pọ̀ jùlọ fún àwọn gbajúmọ̀ orí ‘social Media’, gbèsè tí ọ̀pọ̀ wa ń sìn lábẹ́nú gọbọi – Ijoba Lande

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

O ni awọn miran to si fẹ sọrọ ko le e sọrọ nitori pe wn n ro ti yẹyẹ ati ẹsin ti awọn eeyan yoo fi wọn ṣe lori ayelujara ati loju aye paapaa.

Ninu ifọrọwerọ rẹ pẹlu BBC News Yoruba, gbajumọ alawada naa ṣalaye gbogbo ohun to ṣokunfa iṣẹlẹ to ṣẹ sii eyi to fi di awati fun ọpọlọpọ jọ.