Sierra Leone election 2023 winner: Julius Maada Bio wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Sierra Leone

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Ajọ eleto idibo orilẹ-ede Sierra Leone ti kede arẹ Julius Maada Bio gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori ninu idibo aarẹ to waye ni orilẹede naa, eyi ti yoo mu ko ṣe saa keji nipo.

Alatako gboogi fun Bio, Samura Kamara ti ẹgbẹ oṣelu All People's Congress (APC) ni 41%.

Oriṣiriṣi awọn ẹgbẹ ati ajọ to tọpininpin eto idibo naa sọ pe ajọ eleto idibo ṣe magomago ninu kika esi ibo.

Oludije mẹtala lo dije fun ipo aarẹ, lara wọn si ni Aarẹ Maada Bio to n dije fun saa keji nipo.

Taa ni Julius Maada Bio?

Agba oloṣelu ni Bio, to wọle sipo aarẹ lẹyin to fi ẹyin Aarẹ Ernest Bai Koroma janlẹ lọdun 2018.

Ọgbẹni Bio wa lara awọn ọmọ ogun to ja ijọba gba lọdun 1992, o si ti dari orilẹ-ede sierra Leone ri gẹgẹ bi aarẹ ologun fun oṣu meji lọdun 1996, lẹyin to dari iditẹ gbajọba.

Lọwọlọwọ, lara awọn ipenija to n koju sierra Leone ni eto ọrọ aje, airi iṣẹ ṣe, ati ọwọn gogo ọja, to fi mọ eto abo to mẹhẹ.