Segun Johnson: Ọ̀nà àrà tí mò ń gbà kọrin, lu ìlù, ló mú mi tayọ láàrin ẹgbẹ́ mi

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Bẹẹ ni ọrọ itan igbe aye Segun Johnson tii se gbajumọ akọrin juju to fi ilu Eko se ibujoko se ri.

Ẹni to ba ti gbọ ori Johnson ri, yoo mọ pe ara ọtọ ni nitori ilu ati orin tiẹ yatọ si ti awọn akẹẹgbẹ rẹ.

Ti ẹ ba ti n gbọ 'So ta lẹnu, so fine gan' isẹ ọwọ Segun Johnson ni.

Ọna ara ti ọkunrin naa n gba kọ orin yii lo mu ki BBC Yoruba se awari akọrin naa lati mọ ohun to sun de idi ara nla yii.

"Ọmọ iya oniburẹdi ni mi, inu pako ni mo sun dagba amọ ile ijọsin ni mo ti bẹrẹ orin kikọ."

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, Segun Johnson ni ọmọ atapata dide ni oun, to si jẹ pe mama oun lo tọ awn dagba.

Lati ibẹ naa si ni mo ti di ẹni to n kọrin, ti aye si mọ lonii."

"Olorin gbọdọ ni ami idamọ tiẹ nitori awọn to n kọ orin pọ, ero wa, eeyan si wa laarin wa"

Nigba to n salaye idi to se tayọ laarin awọn akẹẹgbẹ rẹ to jẹ akọrin juju, Segun Johnson ni ọna ara ti oun n gba kọ orin ni.