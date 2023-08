Imaan Suleiman Ibrahim gba ipo gẹgẹ bi minisita abẹle fun ileeṣẹ ọlọpaa

O ti ṣiṣẹ gẹgẹ bi adari ni ileeṣẹ National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons,ki wọn to gbe lọ si ileeṣẹ to n risi awọn ogunlende.