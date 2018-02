Wo fidio ọmọbirin to n sunkun ẹjẹ

Nigba ti ọmọ ọdun mẹtala to man se iroyin fidio, Nikki Christou ba n sukun - ẹjẹ lo maa n da l’oju rẹ dipo omije. Nikki ni ailera to jọmọ bi ẹjẹ n tin san ninu isan, AVM, eleyi to maa n jẹ ko sunkun ẹjẹ ati sise okunfa ẹjẹ-dida to le la ẹmi lọ ati rirọlaparọlẹsẹ.