Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Laipẹ yii ni wọn fi ẹsun ti wọn fi ẹsun kan ajọ INEC wipe o n gba awọn majesin laaye lati fi orukọ silẹ dibo ni ipinlẹ Kano.

Igbimọ ti ajọ eleto idibo lorilẹede Naijiria, Inec gbe kalẹ fun ayẹwo awọn eeyan bii miliọnu marun to fi orukọ silẹ gẹgẹbi oludibo ni ipinlẹ Kano yoo bẹrẹ isẹ ni ọjọ Aje.

Ọgaagba kan lajọ INEC, Abubakar Nahuche ni yoo lewaju igbimọ ẹlẹni mẹjọ naa.

Alaga ajọ eleto idibo ipinlẹ Kano, Siec, Ọjọgbọn Garba Sheka ni lọjọ Aje ti igbimọ ba n gunlẹ si ipinlẹ Kano ni wọn yoo de ọdọ oun.

Ọjọgbọn Garba Sheka ni 'Ti igbimọ baa de wọn yoo yọju si ọfiisi mi nibiti a o ti gbe iwe orukọ awọn oludibo le wọn lọwọ. Iwe orukọ ori ẹrọ ayarabiasa ni wọn gbe fun wa, oun naa ni awa pẹlu yoo gbe le wọn lọwọ pada. Bakanaa ni a maa gbe iwe orukọ ti a tẹ jade le wọn lọwọ pẹlu.

Wọn maa yẹẹ wo lati yọ orukọ awọn ọmọde to ba fi orukọ silẹ ninu iwe naa."

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Laipẹ yii ni iroyin kan kaakiri orilẹede Naijiria wipe awọn ọmọde ti ọjọ ori wọn ko to ọdun mejidinlogun fi orukọ silẹ lati dibo ni ipinlẹ Kano

Amọsa o, alaga ajọ eleto idibo ipinlẹ Kano naa si n fi ọwọ sọya wipe ko si ọmọde kankan to dibo ninu eto idibo si ijọba ibilẹ to waye ni ipinlẹ naa laipẹ yii.

O ni awọn alatako lo n se agbatẹru iroyin pe awọn ọmọde n dibo ni ipinlẹ naa.

Ni ọjọ Ẹti ni alaga ajọ Inec lorilẹede Naijiria gbe igbimọ kalẹ lati se agbeyẹwo ẹsun ti wọn fi kan ajọ naa laipẹ yii wipe o n gba awọn majesin laaye lati fi orukọ silẹ dibo ni ipinlẹ Kano.

Lasiko to fi n se ifilọlẹ igbimọ naa, alaga apapọ ajọ Inec, Ọjọgbọn Mahmood Yakubu ni ko si ohun to kan igbimọ naa pẹlu sise iwadi abajade idibo sijọba ibilẹ to waye ni ipinlẹ Kano nitori ajọ Inec ko lagbara lori rẹ labẹ ofin orilẹede Naijiria.

Kini awọn ohun ti igbimọ Inec yoo mojuto?

Ohun mẹrin ti igbimọ naa yoo bẹrẹ sise lati ọjọ Aje lọ ni:

Iwadi boya iwe idibo ti ajọ eleto idibo ipinlẹ Kano beere fun lọwọ ajọ Inec lo fi se idibo sijọba ibilẹ to kọja.

Iewadi iroyin to lọ kaakiri wi pe awọn ọmọ ti ọjọ ori wọn ko to ọdun mejidinlogun dibo pẹlu iwe idibo naa.

Ijiroro pẹlu awọn alẹnulọrọ lori iwe orukọ awọn oludibo naa.

Gbigbe aba ati imọran kalẹ eleyii to nii se pẹlu isẹ ti wọn gbe le wọn lọwọ.

Awọn ọmọ igbimọ naa ni Arabirin May Agbamuche-Mbu, Amofin Mike Igini, Amofin Kassim G. Geidam, Yakubu M. Duku, Arabinrin Rukayat Bunmi Bello, Ọgbẹni Paul Omokore ati Jude Chikezie Okwuonu.

Laipẹ yii ni iroyin kan kaakiri orilẹede Naijiria wipe awọn ọmọde ti ọjọ ori wọn ko to ọdun mejidinlogun fi orukọ silẹ lati dibo ni ipinlẹ Kano, eleyi ti ọpọlọpọ eniyan fi oju laifi wo.