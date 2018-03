Àkọlé àwòrán

Ẹlẹsin Yemanja (Iyemọja) kan fi asia orilẹede Brazil bora lori aga kan to wa l'eti odo saaju ki wọn to bẹrẹ ọdun Yemanja , ni eti odo Rio Vermelho ni Salvador, ipinlẹ Bahia, l'orilẹede Brazil, l'ọjọ keji osu keji, ọdun 2018. Yemanja, to jẹ oriṣa odo ninu ẹsin abalaye Yorùba, jẹ ọkan lara awọn oriṣa to gbajumọ ju ninu aṣa adulawọ l'orilẹede Brazil.