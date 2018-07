Image copyright Denis Furtado/Facebook Àkọlé àwòrán Dokita 'BumBum' ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ olólùfẹ́ lórí Instagram àti Facebook

Dokita kan, Dr. Bumbum to n ṣiṣẹ abẹ ti wọ gau lẹyin ti obinrin kan to ṣiṣẹ abẹ fun ki idi rẹ le tobi si d'oloogbe.

Awọn to n ṣe iwadi iṣẹlẹ naa sọ pe, Dokita Denis Furtado ṣe iṣẹ abẹ fun Lilian Calixto ninu ile ara rẹ to wa ni Rio de Janeiro, ṣugbọn aisan kọ lu u lasiko ti iṣẹ abẹ naa nlọ lọwọ.

Awọn ọlọpa ni Dokita Furtado gbe lọ sile iwosan mi, nibi ti aisan naa ti lagbara si, to si gba ibẹ di ero ọrun lẹyin wakati diẹ.

Lẹyin eyi ni dokita naa sa lọ, ti adajọ ile ẹjọ si ti pasẹ pe ki wọn wọ ọ wa sile ẹjọ.

Dokita Furtado, ẹni ogoji ọdun jẹ gbajugbaja lori tẹlifisan l'orilẹede Brazil, ati loju opo Instagram fun iṣẹ abẹ idi yiyọ to maa n ṣe.

Ki lo gbe Abilekọ Calixto de ọdọ rẹ?

Abilekọ Calixto, ẹni ọdun mẹrindinlaadọta, to tun jẹ iya ọlọmọ meji, ati oṣiṣẹ banki, ni iroyin sọ pe, o rinrinajo kuro nile rẹ to wa ni Cuiaba, to wa laartin gbungbun Brazil, lati lọ ṣe iṣẹ abẹ ti yoo mu ki idi rẹ to bi si lọdọ Dokita Furtado lalẹ ọjọ Abamẹta.

Image copyright Facebook Àkọlé àwòrán Iṣẹ́ abẹ kí ìdí le tóbi ni Calixto bá lọ sí ilé 'Dokita BumBum'

Ile iwosan Hospital Barra D'Or to wa ni ilu Rio de Janeiro, ti dokita naa gbe e lọ, sọ pe gbogbo igbiyanju lati du ẹmi obinrin naa lo jasi pabo, to si jade laye lowurọ kutu-kutu ọjọ Aiku.

Ko ti si arigbamu lori ohun to fa iku obinrin naa.

Awọn ọlọpa sọ pe, awọn ti mu ọrẹbinrin dokita naa nitori wọn fura pe wọn jọ ṣe iṣẹ abẹ naa ni.