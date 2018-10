Image copyright FURG Àkọlé àwòrán Àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ nípa oúnjẹ lórílẹ̀èdè Brazil ti se ìyẹ̀fun búrẹ́dì pẹ̀lú àwọn kòkòrò bíi aáyán tó wọ́pọ̀ ní ilẹ̀ Àfíríkà.

Ajọ Isọkan Agbaye, United Nations ti fi lede wi pe, jijẹ kokoro bii aayan dara nitori eroja asaraloore protein to wa lara kokoro naa dara fun eniyan.

Ajọ UN to ni ko to di ọdun 2050, eniyan to le ni billiọnu mẹsan ni yoo ma rin loke eepẹ, fikun wi pe, iyẹfun ti wọn fi kokoro ati aayan se dara fun eniyan, nitori eroja protein to pọ lara rẹ ju ti awọn eranko lọ.

Eyi waye lẹyin ti awọn onimọ lati orilẹede Brazil gbe abajade iwadii wọn sita wi pe, isoro si ọwọn gogo ounjẹ lagbaye ni ki eniyan bẹrẹ si ni lo eroja asaraloore protein, lati fi pese ounjẹ to se ara loore.

Eroja ti wọn fi se burẹdi yii lo ni iyẹfun eroja asaraloore latinu awọn kokoro

Ninu ọrọ ti wọn, Ajọ Isọkan Agbaye ni, kokoro n sara loore, ti ko si wọn lati ri gẹgẹbi wọn ti n se lawọn apa agbeegbe kan ni Guusu-Ila oorun Asia.

Amọ, awọn oniwadii imọ ijinlẹ ni Brazil naa fikun wi pe, aayan ti awọn fi se burẹdi yii kii se iru aayan ti wọn n rin kaakiri nilẹ n lẹ, sugbọn eleyii ti wọn didi tọju lati se ara loore ni ayika Ariwa Ilẹ Afirika ni.

iwadii ni esunsun ni eroja asaraloore protein ju eran lo

Awọn eroja kokoro miran ti awọn eniyan ma n jẹ ni alangba, alantakun, akekee, labalaba ati bẹẹ bẹẹ lọ.