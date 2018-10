Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ebi ń pa yín bi?

Ó ṣeéṣe kí ènìyàn fàá gùn, raá ródóródó tàbi ṣeé ní bíbọ̀ kí a tún ṣe àdàlú rẹ̀ pẹ̀lú àwọn èròjà odò bíí edé, ẹja, akàn, ó tún lé jẹ́ wàá sá kí wọn si maa tàá nínú abọ.

Ohun kan ló dájú: Síṣe ní núdùlù, wọn a sèé, wọn sì ń jẹẹ́, ounjẹ yìí jẹ́ ìlúmọ̀ọ́ká àti ìtẹ́wọ́gbà lágbàyé gẹ́gẹ́ bi ounjẹ ti àwọn ènìyàn nífẹ̀ẹ́ sí.

1. Nódùùlù tí tó ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ọdún

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán China, Ìpìlẹ̀ ilé núdùlù

Lọ́dún 2002, abọ́ núdùlù kan tí tó égbẹ̀rún ọdún lẹ́yìn tí wọn wúu lábẹ́ ilẹ̀ ní ẹkun Qinghai ní China.

Abọ́ tí wọn hú ọ̀hún tohun ti ǹkan to wà nínú ẹ ni wọn rí níbi ti wọn bòó mọ́lẹ̀ sí ní mítà mẹ́ta sí abẹ̀ ilẹ̀ ní Lajia, lágbègbè ti ilẹ̀ rírí tí ṣẹ̀lẹ̀ ní ní ọdun ppẹ́ sẹ́yìn

2. Wọn dá núdúlù sílẹ̀ lati ṣẹ́gun ebi lágbàyé

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Kan bu omi síi

Lẹ́yin ti Japan ṣegun nígbà ògun àgbáyé elékejì, à ti rí ounjẹ jẹ le koko, ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń gbákàn lé ìrànwọ́ ilẹ̀ Amẹ́rikà.

Momofuku Ando, tó jẹ́ ọmọ Taiwan-Japan sùgbọ́n tó kùnà nínú ìṣòwò rẹ̀, ń wá ọ̀nà láti fún àwọn ọmọogun Japan tó wà nínú ìyàn lẹ̀yìn ogunàgbáye ẹlékejì, pẹ́lú èrò pé àláfíà yóò jọba tí àwọn ènìyan bá ti n jẹ àjẹyó àti àjẹ ṣẹ́kù

Nítori náà, ó lo ọdún kan nílẹ̀ àhéré lẹ́yìkùlé Osaka, láì ṣe àárẹ̀ bótilẹ̀ jk pe bó ṣe ń ṣe àsìṣe bẹ́ẹ̀ ló ń gbàyànjú sìí, àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìn bọ̀ ọ́ ṣe àṣeyọri láti ní ilé ounjẹ tí gbogbo ènìyàn mọ jùlọ lágbàyé.

Ọdún 1985 ní wọn kọ́kọ́ ta Núdúlù lágbàyé

3. Mílíọnù ènìyàn ló ń jẹ Núdùlù lágbàyé lójoojúmọ́

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán O rọrùn, ó rẹwà, pàtàkì jùlọ koi wọn rara bákan náa[ló ti di awo máleeló lágbàyé

Lẹ́yìn ọgọ́ta ọdún ti Ando ṣe àwári Núdùlù, ó kéré tán ènìyàn tó dí díẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún lánà sọ̀dúrún ló ń jẹ Núdùlù lójoojúmọ lágbàyé, gẹ́gẹ́ bi ẹgbẹ àwọn oni Nudulu ṣe sọ

Ní ọdún tó kọjá nìkan àwọn ènìyàn ọgọ́rùn bílíọ̀nù ní wọn jẹ núdùlù lágbàyé, ti méjìdínlógójì nínú rẹ̀ sí wáyé ní gbùngbùn China

4.Orílẹ̀-èdè Japan ní Musiọmu mẹ́ta tí wọn fi sílẹ̀ fún Núdùlù

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Shirataki, Soba, Ramen, Sōmen, Udon, Hiyamugi, Tokoroten... A lè sọ pé núdùlù ń gbégbá orokè ní Japan

Lẹ́yìn ọ̀pọ̀ míléníọmú tí ìdìbò kan sì wáye, àwọn Japan gba wípé Nudulu ní ǹkan tó làmìlaka jùlọ ti àwọn ti gbéṣe

5. Ní Japan jíjẹ Núdùlù bí ẹni fa omi mú ní ọ̀nà to dara jù láti jẹ Núdùlù

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Licence to slurp

Ní Japan fifa núdùlù pẹ̀lú ariwo nígba ti ènìyàn bá ń jẹ kìí ṣe ohun ti wọn ri bi ìwà ìbàjẹ́ bíkòṣe ohun amúyẹ pe ẹni to ń jẹ mọ rirì rẹ

Bí o bá jòkó síwájú abọ́ Núdúlù síwájú tó sì ń lo síbi onígi lati fini mọ̀nà ẹnu, lẹ̀yìn náà ni wọn o fèrè rẹ̀ sẹnu pèlú ariwo.

Eyi yóò fún ẹni to gbà ọ lálejo ní ìdánilóju pé o gbádùn ounjé to pèsè fún ọ

6.Núdúlù ní ounjẹ tó bá ofin mu ti wọn maa ń ta lagbà ẹwọn ní orilẹ̀-èdè Ameríkà

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ìkòkò núdùlù jẹ ó gbóná fẹlif-fẹli lógbàẹwọn US

Nínú ìwádìí to wáyé láìpẹ́ yìí sàfihan pé núdúlù ti gbààyè sìgá bó ṣe jẹ ọ̀jà títà to wọ́pọ̀ nínú ọgba ẹwọn US

Bí wọn ṣe di owó ìtójú àwọn ẹlẹ́wọn kù, ọ̀pọ̀ àwọn ẹlẹwọn ni wọn rí ounjẹ to to fún àmúsgbára pẹ̀lú ore-ọ̀fẹ́ ti wọn ni láti jẹ Nudùlù

7. Ní orilẹ̀-èdè China, Núdùlù ń sàfihan ẹmí gígùn

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Tani yóò kẹ̀yìn sí Núdùlù tí máa mú ẹmi ẹni gùn tó tún máa ń fun ni àláfìà

Núdùlù jẹ àmì ẹmí gígùn ní China, bí núdùlù náà ba ṣe gùn tó ní ẹmi ẹni náà yóò ṣe gùn ìgbàgba àwọn China rèé.

''Núdùlù ẹmí gígùn'' èyí máa ń gùn jú núdùlù lọ, wọn máa ń dín-in tabí kí wọn bọ̀ọ́, wọn sì máa ń sábà fi ṣe ayẹyẹ ọdún túntún ní China ni.

Kìí ṣe ohun tó bá ojú mu láti gẹ núdúlù sí wẹ́wẹ́

8. Àwọn ti Korea máa ń fẹ láti ṣe Núdùlù wọn láti ara èdso igi apádò

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ohun ìwúri ni lílo èso igi apádò fún àwọn olùdáná ní Korea

Ní Korea onírúurú núdùlù ní wọn máa ń ṣe láti ara èso igi apádò (Oak tree)

Eso igi apádo tabi dotori guksu, ní wọn maa ń dapọ mọ àwọn eso onikóró míràn bíi wiiti lati fi ṣe núdùlù.

9. Núdùlù to gùn jùlọ ní kìlómítà mẹ́ta lóròó

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Awọn aládugbò Yangzhou ní China kóra jọp;ọ̀ ní 2015 láti ṣe núdùlù tí yóò gùn tó mítà ọgọ́rùn mẹ́ta

Orílẹ̀-èdè China ló gba Núdùlù tó gùn jùlọ nínú ìwé ìránti àwọn iṣẹ̀lẹ̀ málegbàgbé làgbáyé nítori wọn ni ile ounjẹ tó ń ṣe daradara lẹ̀yìn ti wọn se Núdùlù kan tó gùn tó ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ó lé mẹ́rìn lélọ́gọ́rin míta.

Àwọn osiṣẹ Xiangnian Food Co. Ltd ló wákàti mẹ́tàdílógún láti kaa kò

10. The name "noodle" is... German

Orúkọ núdùlù (Noodle) ìpilẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jẹ́ ti German

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Spell it out

Sevaiyan, macarrao, onye onyoghonyo, erişte, mi, vermicelli, fideu, soba, spaghetti, arishta, tambi, udon, nouille, mian tiao..Oríṣi orúkọ ní wọn ń lò láti sàpèjúwe Núdùlù láti sàkàwé ǹkan gbọ̀ọrọ tó dàbí okùn.

language. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà awọn ènìyàn máa ń fí Núdùlù pé orúkọ tó jẹyọ nínú èdè gẹ̀ẹ́sì sùgbọ́n òtítọ́ ibẹ̀ ní pé ipinll rl wá láti German