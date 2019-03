Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Awọn olujọsin

Orileede New Zealand ti gbe irun pipe Musulumi sori afẹfẹ Rẹdio ati amohunmaworan gẹgẹ bii ara akanṣe eto irun Jimọ lati ṣe iranti awọn to ba iṣẹlẹ Christchurch lọ.

Wọn tun ṣe idaro pẹlu idakẹrọrọ iṣeju meji jakejado orileede naa bi o ti ṣe pe ọsẹ kan ti iṣẹlẹ naa waye.

Olootu ijọba New Zealand, Jacinda Arden dara pọ mọ ẹgbẹgbẹrun awọn oludaro to peju pesẹ lẹgbẹ Mọsalaṣi Al Noor, ọkan lara awọn aye ijọsin ti agbebọn naa ti yinbọn pa awọn olujọsin.

Nigba ti o n ba awọn eeyan orileede naa sọrọ, Jacinda Arden ni ''New Zealand n ba yin daro,ọkan ṣoṣo ni wa''

Aadọta eeyan lo padanu ẹmi wọn ninu iṣẹlẹ naa ti ọpọ eeyan si farapa.

Wọn ti fi ẹsun kan to dalori ipaniyan kan ọmọ orileede Australia, Brenton Tarrant ti o pa awọn eeyan naa ti ireti si wa pe wọn yoo fi awọn ẹsun miran kan an.

L'ọjọbọ l'olootu ijọba Ardern kede fifi ofin de lilo awọn ibọn atamatase lorileede naa.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Olootu Ijọba Jacinda Ardern

Image copyright Inpho Àkọlé àwòrán Omije n jabọ loju awọn olujọsin kan

Kini o n ṣẹlẹ lọjọ ẹti yi?

Ogunlọgọ awọn eeyan lo peju si Hagley Park, lẹgbẹ Mọsalaṣi Al-Noor mosque, lati kopa ninu irun Jimọ iranti fun awọn to ba iṣẹlẹ naa lọ.

Wọnpe irun Jimọ ni nnkan bi ago kan abọ ti gbogbo ile iṣẹ rẹdio ati amounmaworan si gbe si afẹfẹ.

Lẹyin igba naa ni wọn ṣe idakẹrọrọ iṣeju meji.

Image copyright Reuters Àkọlé àwòrán Niṣe ni awọn eeyan tu yaya lati wa kopa ninu irun Jimọ iranti lorileede New Zealand

Ninu ọrọ rẹ to waye ṣaaju, arabinrin Arden ka ayọka lati inu Kurani eleyi to ti sọ pe ''awọn mumini ododo, bi wọn ba n fi oju anu han tabi bani kẹdun dabi ara kan,nnkan to ba ti ba oju fun wọn, dandan ni ki o ba imu . Bi inira ba ba apa kan ara wọn,gbogbo ara ni yoo mọ inira rẹ''

Imam Gamal Fouda to ṣe waasi nibi irun Jimọ naa sọ pe ''agbebọn na da ọgbẹ si ọkan ọpọ eeyan jakejado agbaye.''

Image copyright Reuters Àkọlé àwòrán Olootu Ijọba Jacinda Ardern

O ni ''loni, laaye ibi ti o ti hu iwa laabi yi, mo ri ifẹ laarin awọn eeyan''

''Ọkan wa bajẹ sugbọn a ko ba ara jẹ.A wa laaye, a wa papọ a ko si ni jẹ ki ẹnikẹni yawa''

Pupọ awọn Mọsalaṣi kaakiri orileede naa ni wọn gba alejo ti awọn eeyan si rọgba yika lati se idaabo bo awọn olujọsin ni afihan idaro.

Wọn yoo ṣe isinku ọgbọn lara awọn to ku ninu iṣẹlẹ naa lọjọ ẹti, to fi mọ Mucaad Ibrahim, ọmọ ọdun mẹta ti o ku ni Mọṣalaṣi Al Noor.