Nàìjíríà ló wà n'ípò kẹfà nínú ewu ikú àìtọ́jọ́ l'ágbàáyé nítorí nkan mímú tó ní ṣúgà

Iwadi tuntun kan ti fihan pe awọn nkan minu ẹlẹrindodo to ni ṣuga ninu n mu ki iku aitọjọ o pọ si

Iwadii tuntun kan ti fihan pe awọn nkan minu ẹlẹrindodo to ni ṣuga ninu n mu ki iku aitọjọ o pọ si nipasẹ awọn aisan bi i aarun ọkàn ati awọn aisan jẹjẹrẹ kan.

Atupalẹ abọ iwadii naa ti ileewosan ikọṣẹ imọ iṣegun oyinbo ni fasiti Harvard fi sita l'oṣu to kọja fihan pe bi nkan mimu ẹlẹrindodo ti eniyan n mu ba ṣe pọ to ni yoo sọ bi iku aitọjọ ṣe sunmọ ẹni naa to.

Abajade naa waye lati ara iwadii ti wọn ṣe laarin ẹgbẹrun mẹtadinlogoji ọkunrin ati awọn obinrin to le ni ọgọrin ẹgbẹrun.

Bi awọn eniyan ṣe n mu ẹlẹrindodo si ni agbaye

Iwadii naa tu aṣiri pe ibaṣepọ to lagbara lo wa laarin minu ẹlẹrindodo to ni ṣuga ninu ati iku ojiji, lati ipasẹ aarun ọkàn, ati aisan jẹjẹrẹ.

Ohun to bani ninu jẹ ju ni pe bi awọn eniyan ṣe n mu nkan ẹlẹrindodo jake-jado agbaye ti pọ si ju ti tẹlẹ lọ.

Akọsilẹ ti ileeṣẹ oluwadii Euromonitor International ṣe fihan pe nkan ẹlẹrindodo ti eniyan n mu ni agbaye lọdọọdun jẹ lita 91.9 l'ọdun 2018, tako lita 84.1 to wa ni ọdun maarun sẹyin.

Odiwọn ẹlẹrindodo tawọn eniyan n mu ni agbaye Ni biliọnu lita (2018)

Ṣugbọn, awọn orilẹede wo lo wa ninu ewu ju awọn to ku lọ?

Awọn orilẹede to n mu ẹlẹrindodo ju lagbaye pẹlu odiwọn lita fun orilẹede kọọkan ni (2018) China 410.7 USA 356.8 Spain 267.5 Saudi Arabia 258.4 Argentina 250.4 Nigeria 233 Japan 185.8 UK 168.3 Turkey 160.6 Brazil 114.6

Gẹgẹ bi àtẹ to wa l'oke ṣe fihan, ẹnikan n mu ju lita ẹlẹrindodo kan lọ l'ojumọ ni orilẹede China.

Ajọ eto ilera ni agbaye, WHO, si sọ pe iye ṣuga ti eniyan yoo jẹ ni ojumọ ko gbọdọ ju aadọta giramu lọ.

Iye 'Calorie' to wa ninu nkan mimu ẹlẹrindodo

Ni ọdun 2015, abajade iwadii kan ninu iwe imọ iṣegun oyinbo 'the Lancet', fihan pe awọn ọmọ orilẹede America n gba 'calorie' ti ko din ni mẹtadindinlọgọjọ sara ni ojoojumọ lati ara awọn nkan mimu to ni ṣuga ninu.

Igo tabi agolo Coca-Cola to ni odiwọn 330ml, gẹgẹ bi ohun ti ileeṣẹ naa kọ si ori ayelujara rẹ, ni giraamu ṣuga marundinlogoji, eyi to tumọ si ṣibi kekere meje.

Ajọ eto ilera ni agbaye, WHO, si sọ pe iye ṣuga ti eniyan yoo jẹ ni ojumọ ko gbọdọ ju aadọta giramu lọ.

Getty Iye adùn suga Giraamu 35 Odiwọn suga to wa ninu agolo 330ml Coca-cola kan

MejeIye to jẹ ni odiwọn ṣibi ṣuga 12.5 ṣibiOdiwọn ti ajọ WHO fọwọ si fun agbalagba Orisun: Coca-Cola/WHO

Orilẹede bi ọgbọ̀n lo ti fi owo ori le awọn nkan mimu to ni ṣuga ninu. Eyi lo si yẹ ki ọpọlọpọ orilẹede wo awokọṣe rẹ.

Bi awọn ọmọde ṣe n sanra ju boṣeyẹ lọ ti lọ soke si kaakiri agbaye

Ọkan lara nkan to n mu ki ẹru ba awọn alaṣẹ eto ilera ni ipa ti awọn nkan mimu to ni ṣuga ninu n ni lara awọn ọmọde ati ọ̀dọ́.