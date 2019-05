Image copyright Google Àkọlé àwòrán Awọn obinrin aṣofin Naijiria

Ajafẹtọ obinrin to tun jẹ amofin, Abiade Olawanle Abiola ti yin ile igbimọ aṣofin fun abadofin ti wọn fọwọ si eyi to faaye gba awọn abilekọ lati yan ipinlẹ to ba wu wọn lati lo ninu ti baba tabi ọkọ wọn.

Ni ọjọ iṣẹgun ni wọn gba aba naa wọle lati ṣe atunṣe abala ofin orilẹede Naijiria ti ọdun 2010, CP F7 to ni ṣe pẹlu ile iṣẹ to n ri si pinpin ibadọgba ẹtọ latọdọ ijọba.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Wo imọran Fọlọrunṣọ Alakija fun awọn ọdọ adulawọ

Atunṣe ofin yii ti yoo fun awọn abilekọ lanfani ati yan ipinlẹ to wu wọn lati maa lo ninu ti ọkọ tabi ti baba to bi wọn lọmọ ni arabinrin Abiade ni igbesẹ to daa ni.

Abiade jẹ ko di mimọ pe ọpọlọpọ igba ni obinrin maa ni anfani lati jẹ olori ni ipo kan tabi omiran ṣugbọn ti anfani naa ko ni bọ si i lọwọ tori wn a ni ipinlẹ rẹ ti yipada niwọn igba to ti lọkọ.

O ni nibayii ti wọn ti fi aye rẹ silẹ bayii, eyi to ba ṣe obinrin lanfani ju lo maa mu lai si idiwọ kankan mọ.

Ni ti awọn obinrin ti ko ba si nile ọkọ gan ni anfani lati sọ eyi ti o ba fẹ. To ba ṣe ẹni to ti dan ile ọkọ pupọ wo, ipinlẹ ti ọkọ to fẹ gbẹyin ni yoo lo tabi ti baba rẹ.

Abiade ni igbesẹ yii ko ni ipalara kankan to n ṣe fun obinrin rara dpo bẹẹ o ṣi aye silẹ fun ọpọlọpọ anfani ni.

The house of representatives in Nigeria has passed a bill that allows married women to choose their state of origin.