Theresa May fẹ́ kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ ní UK

Image copyright Reuters Àkọlé àwòrán O wú mi láti mu ileri Brexit ṣẹ ṣugbọn...

Olootu ijọba ilẹ Gẹẹsi, Theresa May ti kede ọjọ ti yoo kuro lori aga iṣakoso.

May kede ni owurọ ọjọ Ẹti pe oun yoo fi ipo naa silẹ ni ọjọ keje, oṣu Kẹfa, 2019, eyi ti yoo mu ki idije lati yan ẹlomii sipo naa o waye.

Image copyright Reuters Àkọlé àwòrán Pẹlu omije ni May fi ṣe ikede rẹ ni adugbo Downing

Ninu ọrọ to sọ tẹdun-tẹdun, Abilekọ May sọ pe ''oun ti ṣe eyi ti agbara oun ka'' lati ṣe ègbè lẹyin abajade idibo apapọ ilẹ Yuroopu to waye l'ọdun 2016.

Ni adugbo Downing street ni May ti ṣe ikede yii pe ó tó gẹ́,

O digba ti wọn ba yan adari miran sipo ki Theresa May to kogba wọle patapata.

Pẹlu omi ẹkun loju ni Theresa May fi ṣe ikede yii ni eyi to fidi aṣayan ọrọ Yoruba mulẹ pe ko si agbara ti ẹnikẹni le sà ju ti ẹni to juni lọ.

Ilẹ Gẹ̀ẹ́sì le è ní olóòtú ìjọba tuntun láìpẹ́