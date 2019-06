Inú ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀mí wà -Idowu Akinbole

O dára láti máa fi ẹjẹ silẹ fún ilera ara rẹ - Idowu

Opọlọpọ eniyan ni wọn ko ni oye to kun to lori pataki fifi ẹjẹ silẹ.

Ogbẹni Akinbole Idowu to je igbakeji adari ajọ to n mojuto ẹjẹ gbigba ni ipinlẹ Eko ṣalaye kikun fun BBC lori idi to fi yẹ ki eeyan maa fi ẹjẹ silẹ.

O mẹnuba ipa ti ẹjẹ tuntun n ko ni agọ ara ni eyi to ṣeeṣe fun enikeni to ba n fi ẹjẹ silẹ loorekoore.

