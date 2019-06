1. Abẹrẹ-ajẹsara ni aabo to péye 2. Abẹrẹ-ajẹsara máa n ṣiṣẹ bi o ti yẹ 3. O ṣe pataki ki a fun awọn ọmọ ni Abẹrẹ-ajẹsara

Awọn eniyan n dahun bi wọn ṣe fi ara mọ gbolohun yii to tabi bẹẹkọ

Iwadii yii beere ero awọn eeyan lori awọn iṣẹ kilaasi to jẹ nioa sayẹnsi. Bakan naa lo tun ṣafihan èsì wọn lori ibeere marun un to ṣafihan "igbagbọ wọn ninu sayẹnsi" si kekere, giga ati eyi to wa laarin