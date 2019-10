Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Òní lònìí ń jẹ́ fún ìdìbò Brexit ni London

Awọn aṣofin ilẹ United Kingdom ṣetan lati dibo lori igbesẹ Boris Johnson lori Brexit.

Olori orilẹ-ede yii n gbiyanju lati jẹ ki awọn ọmọ ile igbimọ aṣofin fọwọsi adehun ti o ṣe pẹlu ajọ iṣọkan ilẹ Yuroopu, EU lori ọrọ Brexit Mo mọ̀ pé àwọn aṣòfin máa ṣatìlẹyìn tó yẹ fún mi- Boris.

Boris Johnson ṣalaye fawọn ọmọ ile igbimọ pe: Asiko ti to ki a ṣe ohun to yẹ yii nipa gbigbe igbesẹ akin nitori sisun un siwaju kọja ọjọ kọkanlelọgbọn, oṣu kẹwaa yoo lewu pupọ.

Sugbọn awọn aṣofin n jiroro boya wọn ṣi le sun ọjọ iyọkuro Britain ni ajọ ilẹ Yuroopu siwaju sii titi UK a fi sọ awọn abadofin rẹ di ofin.

Agbenusọ fawọn Common, John Bercow ti gbe igbesẹ atunṣe pe ki wọn beere fun asiko sii ti awọn ọmọ ile ba gbaa wọle.

Awọn ti DUP ati awọn aṣofin ẹgbẹ alatako ni wọn ti ṣetan lati dibo lodi si igbesẹ Boris Johnson.

Boris Johnson to n tukọ ijọba ni London gabgbọ pe o keere tan awọn mẹsan an ninu ẹgbẹ oṣelu Labour a dibo fun oun ati awọn mọkanlelogun to ni wọn ṣe lodi soun loṣu to kọja.

Àkọlé àwòrán Boris ṣi ni igbagbọ pe awọn aṣoju a dibo fun oun

Steve Baker to jẹ alaga ajọ aṣewadii nilẹ Yuroopu, atawọn ikọ Tory Brexiteers ti n parọwa fawọn ọmọ ẹgbẹ wọn.

Lati ọdun 1982 ni awọn aṣofin ti joko ile lọjọ Abamẹta gbẹyin nitori ọrọ Falklands.

Awọn aṣojuṣofun yoo ni anfaani lati beere ibeere lọwọ Boris Johnson daadaa ki wọn to le dibo titi aago meji abọ ọsan oni.

Ọrọ ibẹrẹ to ṣe koko lẹnu Boris Johnson

Kete ti olori ile, Boris Johnson bẹrẹ ọrọ iṣide rẹ ni London lo ti sọ pataki iṣọkan fawọn ọmọ ile igbimọ aṣofin.

Boris rọ wọn pe ki wọn fọwọsowọpọ pẹlu oun lati wo aisan iṣelu UK san lasiko yii.

Ogbeni Johnson tun parọwa pe ki gbogob ile gbe igbesẹ lati fopin si ijiroro lori abadofin ọdun 2016 lonii.

O ni loju ti oun, ọna abayọ to dara julọ ni oun gbe wa siwaju ile yii ti ko si si aaye fun sisun igbesẹ yii siwaju mọ.