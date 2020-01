Image copyright Twitter Àkọlé àwòrán Ilẹ UAE sọ pe awọ̀n n gba alejo arinrinajo igbafẹ to le ni miliọnu mọkanlelogun lọdọọdun.

Ilẹ United Arab Emirate (UAE), ti ṣi aṣọ loju ipele akọkọ iwe irinna ọlọdun marun un fun awọn eniyan lati gbogbo orilẹ-ede.

Awọn alaṣẹ fi ikede naa sita lẹyin ipade igbimọ alaṣẹ ti orilẹ-ede naa ṣe fun ọdun 2020 l'ọjọ Iṣẹgun.

Iwe irinna tuntun ti wọn fẹ ẹ fi sita yii laarin oṣu mẹrin ni yoo fi aaye gba awọn arinrinajo igbafẹ lati wọ orilẹ-ede naa laimọye igba fun ọdun marun o le.

Sheihk Mohammed to jẹ Igbakeji Aarẹ ati Olootu ijọba ilẹ UAE, to si tun jẹ Ọba ilu Dubai, sọ pe wọn gbe igbesẹ naa lati le sọ ilẹ UAE di orilẹede ti awọn arinrinajo igbafẹ yoo maa lọ ju l'agbaye.

Ṣugbọn, ko sọrọ lori boya awọn eniyan yoo ma a san owo fun un tabi iye ti iwe irinna naa yoo jẹ.

Image copyright Twitter/@HHShkMohd Àkọlé àwòrán Ṣaaju ikede yii, awọn arinrinajo igbafẹ le duro ni ilẹ UAE fun aadọrun ọjọ pẹlu iwe irinna alaimọye igba to jẹ ọfẹ.

Sheikh Mohammed tun darapọ mọ ileeṣẹ ipolongo ilu Dubai lati fi ikede yii sita loju opo Twitter.

Amọ ṣa, ileeṣẹ iroyin Gulf n sọ pe awọn ẹri kan jade pe orilẹede naa yoo fi aaye gba awọn to ba ni iwe irinna ọlọdun marun un lati lo to oṣu mẹfa lẹẹkan naa to ba wu wọn.

Ofin ati ilana ti ẹni to ba fẹ ẹ gba iwe irinna tuntun yii ko yatọ si eyi to ti wa nilẹ tẹlẹ.