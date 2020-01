Image copyright AFP Àkọlé àwòrán Fiimu naa ṣe ṣafihan pe Jesu mu 'ọrẹkunrin' rẹ wa sile lati mọ ẹbí rẹ.

Ile ẹjọ kan l'orilẹede Brazil ti dajọ pe ki ileeṣẹ to n ṣafihan fidio lori ayelujara, Netflix, yọ fiimu to ṣafihan Jesu gẹgẹ bi ẹni to n ni ibalopọ akọsakọ, kuro loju opo ayelujara wọn.

Fiimu naa, 'The First Temptation of Christ', to tumọ si 'Idanwo Akọkọ Jesu', mu ki inu bi awọn kristẹni kan l'orilẹ-ede naa ati kaakiri agbaye.

Mike Ifabunmi: Òrìṣà ló gbè wà jù ni Brazil

Miliọnu meji eniyan lo si bu ọwọ lu u pe ki wọn o da fiimu naa duro, awọn eniyan kan si kọlu ileeṣẹ naa l'oṣu to kọja.

Ninu idajọ ọhun to ta ko Netflix, adajọ naa sọ pe: "Ẹtọ lati sọ ohun to wu ọ... ko fun ọ ni gbogbo agbara".

Akọroyin BBC, Daniel Gallas jabọ iroyin lati Sao Paulo pe "Onidajọ Benedicto Abicai sọ pe ki ileeṣẹ Netflix yọ fiimu naa kuro lori ayelujara rẹ".

Adajọ sọ pe ofin ti wọn fi de fiimu naa fun igba diẹ yoo jẹ ki ibinu awọn Kristẹni to n binu si fiimu naa o walẹ, titi ti ile ẹjọ miiran to ga ju u lọ yoo fi ṣe idajọ to kẹhin.

Ṣugbọn ṣa, ko tii si eyi to f'esi lori idajọ naa laarin Netflix ati ẹgbẹ apanilẹrin Porta dos Fundos.

Kilo mu ki awọn eniyan o binu si fiimu naa?

Ẹgbẹ apanilẹrin kan to n lo ayelujara Youtube ni Brazil, Porta dos Fundos, lo ṣe fiimu apanilẹrin naa jade, ti wọn si ṣe afihan rẹ lasiko ọdun Keresi to kọja.

Awọn Kristẹni kan l'orilẹede naa binu si bi fiimu ọhun ṣe ṣafihan pe Jesu mu 'ọrẹkunrin' rẹ wa sile lati mọ ẹbí rẹ.

Ni alẹ aisun ọdun Keresi, ẹgbẹ kan kọlu ileeṣẹ Porta dos Fundos to wa ni Rio de Janeiro, pẹlu ado oloro.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ẹgbẹ apanilẹrin Porta dos Fundos ti gba awọn ami ẹyẹ l'agbaye

Ọkunrin kan ti wọn fura si pe o lọwọ ninu ikọlu naa ti salọ si Russia, awọn ọlọpaa agbaye 'Interpol' si ti n wa a.