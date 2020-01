Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Fidio yii dabi ẹni to n fihan pe irinṣẹ ijagun oloro lo ba baalu Ukraine to ja

Awọn ẹri kan n fihan pe o ṣeeṣe ko jẹ pe irinṣẹ ijagun oloro (missile) to jẹ ti orilẹede Iran lo ja baalu orilẹede Ukraine to ja lulẹ nitosi Tehran.

Awọn alaṣẹ orilẹede Canada ati UK si ti n pe fun iwadii to jinlẹ lori ijamba naa, to pa eniyan mẹrindinlọgọrin to wa ninu rẹ.

Ijamba baalu naa waye lẹyin wakati diẹ ti orilẹede Iran fi nkan ijagun oloro ti wọn maa n lo loju ofurufu kọlu ibudo ologun meji ti awọn ọmọ ilẹ America n gbe ni Iraq.

Àkọlé àwòrán Kiiṣe nkan to pamọ pe Iran ni nkan ijagun oloro 'Tor missile' ti wọn ṣe l'orilẹ-ede Russia

Awọn ileeṣẹ iroyin nilẹ America n sọ pe akoko ti ijamba baalu naa waye n tọka si pe o ṣeesẹ ki wọn ro pe baalu ijagun America ni, paapa bi Iran ṣe n gbaradi pe o ṣeeṣe ki America gbẹsan kikọlu ti Iran kọlu ibudo awọn ọmọ ogun rẹ.

Ileeṣẹ iroyin CBS jabọ pe awọn iwadii abẹnu l'America sọ pe satalaiti ri ina nkan ijagun oloro 'missile' meji, lẹyin naa si ni ibugbamu waye loju ofurufu.

Bakan naa, ileeṣẹ iroyin Newsweek sọ pe olu ileeṣẹ ologun America ati Ọga agba kan nileeṣẹ oluwadi nilẹ America, to fi mọ oṣiṣẹ oluwadi abẹnu kan ni Iraq, sọ pe awọn gbagbọ pe nkan ijagun 'Tor missile' ti wọn ṣe ni Russia lo kọlu baalu orilẹ-ede Ukraine naa.

Fidio kan ti ileeṣẹ iroyin New York Times ri gba fi han pe 'missile' kan kọja l'oju ofurufu ni Tehran, to si bu gbamu bo ṣe fi ara kan baalu naa. Ko to iṣẹju kan lẹyin eyi ni baalu naa gbina.

Àkọlé àwòrán Iwadii ṣi n lọ lọwọ lati mọ nkan to fa ijamba naa.

Taa ni yoo ṣe iwadii baalu to ja ọhun?

Ṣaaju ni orilẹede Iran ti kọkọ sọ pe oun ko ni yọnda apoti dudu, 'Black box' to maa n ṣe akọsilẹ ohun gbogbo to ba ṣẹlẹ ninu baalu, fun ileeṣẹ Boeing to ṣe baalu naa tabi ilẹ Amẹrika.

Amọ, ọkan lara awọn alaṣẹ ni Iran sọ fun ileeṣẹ iroyin Reuters pe awọn ti kọwe pe ilẹ America lati kopa ninu iwadii ijamba naa. Bakan naa ni ileeṣẹ Boeing, ati ajọ to n mojuto aabo lasiko irinajo ni orilẹ-ede Canada naa yoo kopa.