Brexit: Ǹkan méje ti yóò yipada àti meje ti kò ni yi pada lẹ́yìn ti ilẹ Gẹ̀ẹ́si ti kuro labẹ EU

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Brexit: Ǹkan méje ti yóò yipada àti meje ti kò ni yi pada lẹ́yìn ti ilẹ Gẹ̀ẹ́si ba kuro labẹ EU

Lẹ́yin ọdunnmẹta lílọ bibọ lori ọ̀rs Brexit, ilẹ Gẹẹsi kúrò pada labẹ EU ni ààgo mọkànla alẹ ojọ Jimọ ọjọ kọkanlelọ́gbọ̀n oṣù kini ọdun 2020

Láàrin kíkúrò yìí ilẹ̀ Gẹẹsi yóò si maa tèlé àwọn òfin EU bákan náà ni wan a maa san owó ti o yẹ. {Awọn ǹka yóò jọra wọ́n sùgbọ́n àwọn míràn yóò m yi pada.

1.Gbogbo àwọn asoju igbimọ asofin ti ilẹ Gẹẹsi yóò pàdanu ààye wọ́n ni EU

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Nigel Farage's to jẹ asoju Brexit lo gba ọpọ ààye ilẹ Gẹẹsi ni EU lọdun 2019

Adarai ẹgbẹ́ Brexit, Nigel Farage jẹ́ ọkàn lára àwọn agbatẹru pe ki Uk fi EU silẹ o si jẹ ọkan ninun àwọn asoju mẹ́taleláàdọrin ti yóò padanu ààye wọn ni ilé Asofin Yujropu.

Eyi tumọ si pe lọ́wọ́lọ́wọ́ ilẹ Gẹẹsi yóò fi gbogbo ètò òṣèlú àti àwọn àjọ to jẹ ti Eu silẹ

2.Ko si aperò European Union mọ

British ministers will also no longer attend regular EU meetings that decide things such as fishing limits.

Asoju ijọba ilẹ Gẹẹsi Boris Johnson yoo ni la'ti gbaìwé ìpe ko to yoju sibi àpero EU lọ́jọ iwáju.

Bakan náà àwọn mínísita ilẹ Gẹẹsi ko ni le peju sibi àoero to ni ṣe pẹlu ètò kankan.

3. A o maa gbọ ǹkan ti o pọ̀ nipa òwò

Ilẹ Gẹẹsi yoo le ma ba àwọn orilẹ-èdè miran lágbàye sọ̀rọ̀ nipa nipa ilàna tuntun lóri kátakara.

Sáàju àsìkò yìí Uk ko ni ànfani la'ti se àdehun ìdokoowo pẹlu orilẹ-èdè miran bi US àti Australia ṣe n se lásiko ti wọ́n wa lábẹ EU.

Eyi si jẹ ọkan ninu ìdí ti wọ́n fiu kuro ni EU , nitori wan fẹ́ ni òòre-ọ̀fẹ láti ṣe ǹkan wọ́n fun ara wọ́n.

Ti awon ba ti ẹ lu aluyọ lati doko-owo pẹlu orilẹ̀-èdè kankan wọ́n ko ni le se titi ti àsìkò ti wan yoo fi kuor ni EU patapata

4. Ìwé ìrìna UK yoo paarọ àwọ

Àkọlé àwòrán Blue passports were replaced in 1988 with the burgundy design Ni ọdun 1988 iwe irina alawọ bulu di àwo lawọ pupa fẹẹrẹ

Ìwé ìrìnà àlàwọ omí aro yóò pada wá lẹ́yin ọgbọ̀n ọdun ti wọ́n ti yii pada si àwọ ti wọ́n n lò lọ́wọ́ báyìí.

Ìpolongo yìí wáye lọ́dun 2017 láti pada si alawo bulu ti wọ́n lo ni ọdun 2021.

5. Owó Brexit

Image copyright PA Media Àkọlé àwòrán Atunse yóò ba owó lẹ́yin Brexit

O to mílíọnu mẹta owo brexit ti o ti ni fi ọjọ kọkanlelọgbọ̀n osu kini le lóri ti wọ́n si ko akole "Peace, prosperity and friendship with all nations", yoo bẹ̀rẹ̀ si ni di nína ni ọjọ Jimọ.

Ọ̀pọ̀ lo ti tajo owo náà ti wọ́n si i àwọn ko fọ́wọ́ si.

Ẹ̀wẹ̀, àwọn owo ẹyọ náà ni wọ́n ti dá pada ti wọ́n si ti fi ṣe ǹkan míran miran lẹ́yin ti àsìkò ti wọ́n da ti kọja

6. Ẹ̀ka Brexit ti pari ojúse wọ́n, abala náà yoo kógbá silé