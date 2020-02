Àkọsílẹ̀ nípa okoòwò láàrin ilẹ̀ Áfíríkà àti UK

South Africa (Awọn alumọni iyebiye) Awọn ọja to pọju to ti wọn n ko wọle silẹ UK awọn alumọni iyebiye, pẹlu $2bn to n wọle silẹ UK lọdọọdun. Eyi jẹ ida gbogbo ọja awọn alumọni iyebiye to n wọle si Yuroopu (to fi mọ Ilẹ UK).

Naijiria (Epo rọbi) Awọn ọja to pọju to ti wọn n ko wọle silẹ UK epo rọbi, pẹlu $2.2bn to n wọle silẹ UK lọdọọdun. Eyi jẹ ida 9% gbogbo ọja epo rọbi to n wọle si Yuroopu (to fi mọ Ilẹ UK).

Morocco (Ọkọ) Awọn ọja to pọju to ti wọn n ko wọle silẹ UK ọkọ, pẹlu $200m to n wọle silẹ UK lọdọọdun. Eyi jẹ ida 6% gbogbo ọja ọkọ to n wọle si Yuroopu (to fi mọ Ilẹ UK).

Namibia (Ọkọ oju omi) Awọn ọja to pọju to ti wọn n ko wọle silẹ UK ọkọ oju omi, pẹlu $410m to n wọle silẹ UK lọdọọdun. Eyi jẹ ida 99% gbogbo ọja ọkọ oju omi to n wọle si Yuroopu (to fi mọ Ilẹ UK).

Kenya (Tii) Awọn ọja to pọju to ti wọn n ko wọle silẹ UK tii, pẹlu $150m to n wọle silẹ UK lọdọọdun. Eyi jẹ ida 50% gbogbo ọja tii to n wọle si Yuroopu (to fi mọ Ilẹ UK).

Zambia (Awọn iwe ti a tẹjade) Awọn ọja to pọju to ti wọn n ko wọle silẹ UK awọn iwe ti a tẹjade, pẹlu $180m to n wọle silẹ UK lọdọọdun. Eyi jẹ ida 100% gbogbo ọja awọn iwe ti a tẹjade to n wọle si Yuroopu (to fi mọ Ilẹ UK).