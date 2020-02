Image copyright The Guardian Nigeria

Loju opo Twitter lorileede Naijiria, orukọ Rev Father Mathew Kukah, to jẹ alagba ijọ Katọliki ẹkun Sokoto Naijira lawọn eeyan n mu bẹnu.

Idi to fi jẹ bẹẹ ko sẹyin ọrọ to sọ nibi isin idagbere fun ọmọkunrin to n kẹkọ lati di oniwaasu ijọ Katoliki ti awọn ajinigbe pa ni Kaduna.

Mathew Kukah sọrọ to pọ ninu ọrọ rẹ, eleyi to fi pe akiyesi aarẹ Buhari si ipo ẹlẹgẹ ti eto aabo orileede Naijiria wa.

O ni, o ṣeni laanu pe aarẹ Muhammadu Buhari ko kọbi ara si didaabo bo ẹmi ara ilu, bo tilẹ jẹ wi pe o ṣe ipolongo pe oun yoo koju awọn agbesunmọmi.

Father Kukah ni ijọba aarẹ Buhari jẹ eleyi to kun fun ẹlẹyamẹya ati imọtaraẹnikan, eyi to n mu ipinya wa laarin awọn eeyan Naijiria.

Ninu ọrọ rẹ bakanna o sọ pe aarẹ Buhari ti jẹ ki awọn eeyan ma ni igbagbọ pe, o ṣe pataki lati jẹ Musulumi to wa lati ariwa Naijiria ju ki eeyan jẹ ọmọ ilẹ Naijiria lọ.

O sọ pe nibi ti ọrọ̀ de duro bayi, Naijiria ko mumu laya awọn ọmọ ilẹ rẹ debi pe wọn yoo fẹ fi ẹmi wọn lelẹ fun un.

Kukah ni kaka ki awọn to di ipo mu ni ifarajin fun Naijiria, ipo ti wọn wa, lo wa loke aya wọn.

Kukah wa rọ awọn ọmọlẹyin Kristi lati duro sinsin, ki wọn si mase faye gba inunibini laaye ninu ọkan wọn.

Iku ọmọkunrin akẹkọ imọ ẹsin Kristẹni, Micheal Nnadi jẹ ọkan alara awọn iṣekupani ọmọlẹyin Kristi to n peleke lẹnu ọjọ mẹta yii ni Naijiria.