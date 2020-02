N jẹ o jẹ eeyan to maa n mu ọti bia (Beer), abi o mọ ọti bia funra rẹ? To ba ri bẹẹ, iroyin yii kan ọ.

Aye ijọun ni wọn maa n ri ọjọ ori gẹgẹ bii ami fun ọrọ ti ẹda ni, ti ọpọ ọkunrin si maa n lọ gba ibudo ere idaraya lọ lati mọ bi wọn se ri.

Awọn ọpọ ọdun ta maa n ri awọn baba ati arakunrin wa ti wọn maa n gbe bia kiri.

Ki lo de ti awọn ọkunrin se maa n ni 'ọdun bia'?

Bia ta n gbe kiri yii, ni awọn oloyinbo n pe ni 'Calorie' eyi to n mu ki eeyan sanra, ti ohun mimu naa si wuwo ninu ara.

Nitoripe awọn ọkunrin kan maa n mu ju igo ọti kan lọ nibudo imuti kan, wọn ko si ni lero lati se ere idaraya.

Sugbọn laarin awọn obinrin, wahala yii maa n tọ ara wọn ja ni, ti yoo si wọ wọn de ori ẹsẹ wọn

A si lee pe akoko ti bia lee ba ara mu ni igba ewe si ọdun marundinlogoji, lati akoko yii lọ, isọwọ sisẹ eroja to n mu ki ounjẹ tete da ninu ara, ko ni sisẹ bo se yẹ mọ.

Nigba ti ounjẹ ko ba si da bo se ni kiakia gẹgẹ bo se maa n se tẹlẹ lasiko ti eeyan wa ni ọdọ, itumọ eyi ni pe onitọun ko sisẹ asekara to yẹ, ti yoo si maa ba ikun rẹ ja.

Se bia nikan lo n jẹ ki ikun yọ sita?

Ọti bia nikan kọ lo n sokunfa bi ikun se n tobi, amọ eroja ọra kan ti wọn pe ni 'Visceral' lo n sokunfa ikun to tobi.

Bakan naa, awọn eeyan to ni aisan atọgbẹ tabi itọ suga, aisan ọkan atawọn oniruuru aisan miran to maa n sediwọ fun eroja insulin lati sisẹ ninu ara, naa maa n fa ki ikun tobi.

Awọn dokita ati onimọ nipa ounjẹ asaraloore ni ọra ikun naa lee maa pọ si to ba se ayipada awọn eroja ounjẹ to n jẹ, paapa apọju awọn ounjẹ to ni eroja suga atawọn ounjẹ afun ara lagbara.

Ọna abayọ to wa fun ọ, to ba ni ikun to tobi ni pe ko se adinku suga ati ounjẹ afara lagbara to n jẹ, taa mọ si Carbonhydrate, jẹ ounjẹ niwọn tun wọnsi, ko si maa sinmi.