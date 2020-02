Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Mother Language Day: Bàbá míì ní àìkọ́ ọmọ òun ní Yorùbá ló mú kò pàdánù iṣẹ́ olówó ńlá

Yoruba ni ko sibi to dabi ile ni ẹyẹ n ke, ko si ibi to dabi ilu taa bi ni, bẹẹ si ni ọmọ to sọ ile nu, ti so apo iya kọ.

Bi baba kan se n yangan pe oun n kọ awọn ọmọkunrin oun mẹtẹẹta , ti iyawo rẹ oyinbo bi fun, ni ede abinibi lai naani pe awọn n gbe loke okun, naa ni baba miran to n gbe lorilẹede Naijiria n ge ika jẹ pe oun ko fi ede abinibi kọ ọmọ oun.

Eyi lo ni o jẹ ko padanu isẹ olowo nla to yẹ ko ri gba lẹyin to jade nileẹkọ.

Fidio yii kọ ni lẹkọ pupọ, ẹ gbọ ọrọ lẹnu awọn to n poungbẹ agbelarugẹ asa, kẹ si kọgbọn.