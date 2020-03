Yoruba ni abamọ nii gbẹyin ọrọ, gbogbo oloogun agbaye si pe jọ, wọn ko ri ẹbọ abamọ se.

Bẹẹ lọrọ ri fun obinrin kan, Keira Bell, ọmọ ilẹ gẹẹsi, ẹni ọdun mẹtalelogun bayii, to sọ ara rẹ di ọkunrin, latigba to ti wa lọmọ ọdun mẹrindinlogun.

Bell, ẹni to ti n ko oogun jẹ lati ọmọ ọdun mẹrinla ko lee di ọkunrin, sọ fun BBC pe awọn dokita ko salaye fun oun nipa ewu to wa ninu igbesẹ ti oun fẹ gbe naa, tori ti oun ba mọ nipa rẹ daada ni, oun ko ba ti gbe igbesẹ ọhun.

Ọbinrin naa, ni ọjọ ori oun kere lasiko ti oun n gbe igbesẹ naa, ti oun ko si mọ ọtun yatọ si osi, tun fikun pe, to ba si jẹ pe oun ri ẹni si oun leti ni, abamọ ko ba ti gbẹyin ọrọ fun oun.

Bell, ẹni to ti gbe ile iwosan to ba se iyipada naa lọ sile ẹjọ salaye pe, lati ọmọ ọdun mẹrindinlogun ti oun ti n lo awọn oogun to yẹ, ni oun ti ni ọyan bii obinrin, bakan naa ni ohun oun ti dabi ti obinrin.

O ti wa kede bayii pe oun ko fẹ di ọkunrin mọ, oun si fẹ pada si ipo ti oun wa tẹlẹ, lati akoko yii lọ, ọbinrin ni ki wọn maa pe oun, tori oun ti dawọ lilo oogun to n sọ oun di obinrin duro.

Awọn agbẹjọro ti wa salaye pe ẹni ti ko baa tii pe ẹni ọdun mejidinlogun si wa ni ọmọde, ti ko si mọ ohun to yẹ, bẹẹ ni ko yẹ ki wọn lanfaani si eto iyipada lati isẹda kan si omiran

Ajọ Tavistock ati Portman NHS to se agbatẹru bi Bell se yipada si ọkunrin salaye pe awọn kuku sọrase lori ọrọ ọmọde naa, tawọn si fi pẹlẹputu beere awọn ibeere to yẹ lọwọ ọmọkunrin naa, ko to di pe awọn gunle igbesẹ to yẹ lati sọ di obinrin.

Nigba to salaye ohun to sun ohun de idi iyipada naa, Bell di ẹbi ọrọ ọhun ru awujọ ti ko gba oun ni aaye lati mura bo se wu oun, ki oun si lee lo asọ ati bata ọkunrin laisi jẹ pe wọn yoo maa pe wo oun.