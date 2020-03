Strongest Teeth: Tajudeen ní èèyàn ló kù tí òun fẹ́ máa fi eyín gbé

Ọkunrin kan ree, Tajudeen Olisa, ti wọ̀n n pe ni Taju Eleyin idan, to n lo eyin rẹ lati maa gbe awọn ẹru to wuwo bii apo irẹsi nla, ẹrọ amunawa jẹnẹratọ, tabili meji papọ, ati simẹnti, to si tun n fi eyin rẹ yii si agolo nla bii ọbẹ.