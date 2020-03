Akiri ma dale si arun Corona virus tun ti se ẹ n lẹ n bẹun si wọn lorilẹede Ghana, to si tun fi ẹsẹ kan ya ki wọn nilẹ Garbon, ti gbogbo wọn wa nilẹ Afirika wa niha-hin.

Minisita feto ilera lorilẹede Ghana, Kwaku Agyemang Manu kede pe eeyan meji ti wọn de sorilẹede naa lati ilẹ Norway ati Turkey ni wọn ni kokoro arun naa lara .

Lorilẹede Gabon n tiẹ, ẹni to ni kokoro naa lara jẹ ọmọ orilẹede naa amọ to sẹsẹ de lati orilẹede Faranse.

Wọ̀ kílùú mọ̀! Aṣojú Phillipine ti di ẹni àkọ́kọ́ tó ṣe onígbọ̀wọ́ Coronavirus wọ New York

Ayẹwo ti wọn se fun asoju orilẹede Phillipine ni New York lorilẹede Amẹrika ti fara han pe o ni kokoro arun Coronavirus, eyi tii se akọkọ arun naa ti yoo foju han ni olu ileesẹ ajọ isọkan orilẹede agbaye.

Gẹgẹ bi ileesẹ iroyin AFP ti kede rẹ, asoju naa yọju si ileesẹ ajọ isọkan agbaye lọjọ Aje, to si ba igbimọ kan sisẹ eyi to nii se pẹlu ọrọ ofin.

Awọn osisẹ to to ẹgbẹrun mẹta lo n sisẹ ni ibujoko ajọ isọkan orilẹede agbaye naa to wa nilu New York to si seese ki wọn fi wọn si abẹ ayẹwo pẹlu.