Fake News: Wọ́n padà ká a nílẹ̀ ṣùgbọ́n àbàwọ́n rẹ̀ ṣì wà lára mi

Mi o loye ohun to ṣẹlẹ - mo ba wo oju opo ikansiraẹni Facebook ati Twitter mi, ọpọ lẹta ni mo ti gba ti gbogbo wọn n bere ọrọ kan naa lọwọ mi pe ṣe emi ni "Michelle Damien", akọroyin iroyin aburu kan to n da wahala silẹ ni gbogbo Senegal?

Mo ṣaa fẹ mọ ẹni to n jẹ Michelle Damsen yii, mo tun wadii kiri . Nigba ti aṣiri maa fẹ tu, mo tọpasẹ iroyin naa titi de ileeṣẹ iroyin akọkọ to gba a, a pe nọmba ẹni to mu u wa lo ba di ti akọroyin Senegal kan ṣugbọn to n gbe ni Amẹrika, Baba Aidara - ọrẹ mi ree e.